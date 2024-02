Rennes-Milan 3-2, le pagelle: Pulisic in ombra, Jovic c'è. Pioli avanti a fatica

di Luca Uccello

Sconfitta indolore per il Milan, che esce battuto 3-2 dal 'Roazhon Park' contro il Rennes ma avanza agli ottavi di finale di Europa League, in virtù del successo di una settimana fa per 3-0 al 'Meazza. A decidere il match la tripletta di Bourigeaud, a segno all'11' e poi al 54' e al 68' su calcio di rigore. Per i rossoneri in gol Jovic al 22' e Leao al 58', per i momentanei 1-1 e 2-2. Serata tutto sommato tranquilla per il 'Diavolò che non mette mai a rischio il passaggio del turno.

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 7 Magic Mike c’è ancora. Che parata su Kalimuendo. Che riflesso. Ma anche stavolta ne subisce tre, due dagli undici metri

FLORENZI 6 Normale amministrazione di condominio (84’ Terracciano ng)

KJAER 6,5 Contatto leggero su Terrier e calcio di rigore. Ma c’è davvero? Per il resto è quasi perfetto

GABBIA 6 Al fianco di Simon è sempre tutto più facile. E così può spingersi anche in avanti a cercare fortuna

THEO HERNANDEZ 6,5 Sempre ad alta velocità e con un piede calibrato al millimetro. Ma dietro balla, anche se non è capace

MUSAH 5 Tanto sacrificio anche in un ruolo che non può essere il suo. Corre tanto. Tanto anche a vuoto (80’ Thiaw ng)

BENNACER 6 Sta crescendo e si vede dagli innumerevoli palloni che tocca in mezzo al campo.

REIJNDERS 6 Si vede poco ma c’è. Dà sempre grande equilibrio

PULISIC 5 Non gli riesce il colpo dell’andata. Colpisce malissimo il pallone di Theo. Un pallone solo da spingere in porta (62’ Chukwueze 5: se a giugno dovesse essere sacrificato non ci sarebbe da stupirsi)

JOVIC 6,5 Colpo di testa vincente. Prima rete in Europa, l’ottava sua meraviglia in stagione. Rinnovo in arrivo a prescindere da quel tocco di mano che fa soffrire il Milan fino al 96esimo

RAFAEL LEAO 6 Ha due occasioni per andare in porta. Ma non ci riesce mai. Viene sempre fermato. Poi alla terza la calcia sul portiere. Nell’ultima, prima di uscire, la butta dentro con tanta fortuna, tanti rimpalli favorevoli. Ma perché non esulta? (62’ Okafor 5: Noah davanti alla porta non ci arriva neanche)

PIOLI 6 Il Milan entra ufficialmente in Europa League. Ma quanta fatica. Il 3-0 dell’andata quasi non basta. E così la squadra di Stefano perde ancora. Ancora una volta dopo essere caduta a Monza. Due sconfitte non troppo diverse. E domenica c’è l’Atalanta…

