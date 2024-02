Roma-Feyenoord, tifosi olandesi nella Capitale (nonostante il divieto). Minacce e provocazioni: «Sarà un massacro»

di Redazione web

AS Roma contro Feyenoord, terzo atto. I giallorossi ritrovano gli olandesi nei playoff di Europa League. Dopo l'1-1 dell'andata, questa sera (giovedì 22 febbraio) all'Olimpico ci sarà il match da dentro o fuori. Nei due anni precedenti l'aveva spuntata sempre la Roma, nel primo caso alzando la Conference League in finale a Tirana. Precedenti che hanno aumentato l'odio tra le tifoserie e che hanno portato il prefetto a disporre il divieto di trasferta agli olandesi. Nonostante ciò, da Rotterdam sono in arrivo 200 hooligans. Sui profili social già si vedono minacce e provocazioni.

Minacce social degli olandesi

Sui social sono già cominciate le provocazioni dei tifosi olandesi, che seguiranno il match in zona Colosseo. Previsto un controllo speciale della polizia, dopo i disordini dell'aprile 2023.

Stamattina è prevista una riunione di sicurezza dell’Uefa. Allo stadio ci saranno 800 steward: l’anno scorso qualcuno provò a entrare con biglietti falsi, ma venne respinto ai tornelli. 1100 poliziotti presidieranno la zona dell’Olimpico e le aree calde al Colosseo e al centro storico.

