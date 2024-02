Roma, serve una Joya: Dybala punta il Feyenoord, a caccia di un gol in Europa. E De Rossi ritrova Ndicka

di Francesco Balzani

La Joya e il dolore. La prima per il gol al Feyenoord di un anno fa che lanciò la rimonta epica della Roma contro gli olandesi. Il secondo per le lacrime di Budapest che potevano diventare di felicità proprio grazie a una sua rete, quella del vantaggio contro il Siviglia, poi vanificata da Taylor. Quella sera Paulo Dybala ha segnato il suo ultimo gol europeo con la maglia della Roma. Poi un digiuno anomalo in una stagione fatta di luci e ombre. Ora De Rossi gli chiede di replicare quelle magie, sempre contro il Feyenoord che domani si affaccerà di nuovo in un Olimpico sold out.

Proprio il fattore casa potrebbe giovare a Dybala. Sei gol su otto in questa stagione sono arrivati infatti tra le mura amiche. Fanno eccezione solo i rigori segnati a Salerno e Reggio Emilia. L'argentino ha tutte le carte in regola per tornare anche alla gioia europea. Domenica a Frosinone, infatti, è rimasto in panchina per 90' e ha potuto rifiatare dopo le 5 partite di fila giocate sotto la gestione De Rossi. Si riprenderà al posto accanto a Lukaku ed El Shaarawy. L'obiettivo è mostrare la Mask e ritrovare il feeling anche con la società vista la trattativa in stallo per il rinnovo del contratto.

Intanto De Rossi (alle 13 in conferenza) ha recuperato anche Ndicka che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà quindi a disposizione.

