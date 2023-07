Roma a passi spediti verso Morata: c'è il sì dell'attaccante

di Francesco Balzani

InnaMorata, sempre di più. La Roma prosegue a passi spediti la maratona verso lo spagnolo iniziata subito dopo la finale di Budapest grazie al triangolo Alvaro-Dybala-Mourinho. Il club giallorosso ha ottenuto il sì totale di Morata e della famiglia che ha respinto invece l’ipotesi araba: triennale da 4,5 milioni più bonus che in caso di partecipazione in Champions diventerebbero 6. Quelli che avrebbe percepito a Madrid dopo il rinnovo. Ora però bisogna trovare l’intesa con l’Atletico visto anche il ritorno (per ora tiepido) di Juve, Inter e Milan.

L’incontro decisivo avverrà in settimana con la Roma disposta a prendere Morata con obbligo di riscatto. A che prezzo? Per gli agenti bastano 12 milioni di clausola, per l’Atletico ce ne vogliono quasi 20. Un nodo questo ancora da chiarire e che rappresenta l’ultimo ostacolo verso il traguardo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 06:00

