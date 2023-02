Castrovilli, schiaffi alla moglie nel sonno: «Pensava fossi l'arbitro di Juventus-Fiorentina»

Il gol annullato dal Var all'89' fa ancora discutere Firenze e i tifosi della Fiorentina. A Torino, contro la Juventus, i giocatori viola avevano trovato la rete del pareggio sul finale di gara, ma il direttore di gara, Fabbri, ha deciso di annullare il pareggio di Gaetano Castrovilli per un fuorigioco definito «geografico», ovvero di un compagno. La rabbia e la delusione sono alle stelle e Rachele Risaliti, la moglie del centrocampista viola, cerca di sdrammatizzare rivelando un siparietto che ha scatenato le polemiche.

Schiaffi nel sonno

Ha dato nel sonno due schiaffi alla moglie pensando fosse l'arbitro. Protagonista della violenza inconsapevole è stato il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli che si è visto annullare dal Var e dal direttore di gara Fabbri il gol del possibile 1-1. Una decisione che ha scatenato le proteste nel clan viola e agitato la notte del giocatore come ha raccontato sui social, con toni comunque divertiti, la moglie Rachele Risaliti: «Stanotte Gaetano pensava al Var e al gol annullato e ha pensato bene di darmi due schiaffi nel sonno, pensava fossi l'arbitro», ha scritto l'ex miss Italia su Instagram corredando il messaggio con alcuni emoticon che ridono a crepapelle.

Le polemiche

Una storia, però, che ha scatenato le polemiche e che ha costretto la Risaliti a tornare sull'argomento per spiegare che il suo era un tentativo di sdrammatizzare quanto accaduto. In molti, infatti, non hanno capito l'ironia della donna e hanno accusato il marito di essere un violento. In realtà, come spiegato nelle storie Instagram successive, Rachele Risaliti non voleva denunciare la violenza del compagno ma, appunto, sdrammatizzare. «Mi dispiace dover leggere commenti e testate giornalistiche che fraintendono ciò che ho pubblicato nelle storie precedenti. Stamattina io e Gaetano ci siamo svegliati ridendo e scherzando, ironizzando sull'accaduto», scrive l'ex miss Italia. «Penso sia accaduto a tutti una cosa del genere», continua. «Sono stata IO a presupporre cosa stesse sognando - sottolinea -. Doveva essere solo una storia divertente. Volevo sdrammatizzare quello che poteva essere per Gaetano una grande soddisfazione e liberazione, dopo tutto quello che abbiamo passato», conclude Rachele facendo riferimento ai due lunghi infortuni di Castrovilli che lo hanno tenuto ai box per più di un anno e mezzo. Per poi chiosare: «Evitate di scrivere baggianate», tipico termine fiorentino sinonimo di stupidaggini.

