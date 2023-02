Dazn, diritti tv fino al 2026 con il nuovo emendamento: arriva l'ok del Senato

La Lega Serie A ha un contratto con Dazn fino al 2024 per la trasmissione di tutte le partite del campionato. Ma il prolugamento è dietro l'angolo. Con il nuovo emendamento presentato da Claudio Lotito e approvato oggi dalla Commissione Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, infatti, la piattaforma di streaming potrebbe avere i diritti tv fino al 2026. Una novità che coinvolge anche Sky.

La proroga

Il presidente della Lazio, nonché senatore di Forza Italia, lo aveva presentato anche nelle scorse settimane, ma allora non era passato. Stavolta invece è stato inserito nel decreto legge Milleproroghe che prevede, «ove sussistano ragioni economiche», che «possano essere prorogati per il tempo necessario e comunque non oltre la durata complessiva di 5 anni» i contratti per le immagini sportive in corso. Una proroga che porterebbe a mantenere invariato il contratto in essere fino al 2026, mantenendo invariate le cifre attuali di 940 milioni annui per i diritti televisivi. Ma non è ancora detto che accada.

Per far sì che ci sia la proroga, infatti, come si legge nell'emendamento è necessaria «un'indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative». Al momento, infatti, Sky, ha la possibilità di trasmettere tre delle dieci partite di ogni singola giornata di Serie A e non è detto che il colosso televisivo non voglia tornare ad avere il monopolio, facendo un'offerta più vantaggiosa.

La parola a Dazn e Sky

La Serie A, con l'Amministratore delegato De Siervo in prima linea, stava lavorando per preparare un bando per il triennio 2024-27 che attraesse il maggior numero possibile di operatori. Adesso c'è una carta alternativa a disposizione, se le offerte in arrivo fossero giudicate insufficienti. Non si tratta però di una soluzione che passerà in automatico perché, oltre alla volontà della Serie A, andrà ascoltata anche quella di Dazn e Sky che nelle scorse settimane, complice anche la prima «bocciatura», non si aspettavano che l’emendamento, presentato da Lotito, potesse superare i dubbi di costituzionalità e l’opposizione interna alla maggioranza.

