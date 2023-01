Inter-Napoli, Dazn non funziona: il big match (per minuti) non si vede, tifosi infuriati sul web

Anno nuovo, problemi vecchi. Continuano i problemi di Dazn. Dopo due mesi di stop al campionato di Serie A per i Mondiali in Qatar, gli occhi erano tutti puntati sul big match tra Inter e Napoli. Ma dopo pochi istanti di diretta streaming, il segnale è saltato e i tifosi e gli appassionati di calcio non sono riusciti a vedere la partita di cartello della 16esima di campionato per quasi 20 minuti.

Da Nord a Sud vedere la partita che si sta svolgendo a San Siro sembra essere impossibile. Un'ennesima serata di disagi per i tifosi che non possono godersi lo spettacolo della 16esima giornata del campionato di Serie A.

Siamo gli unici a cui DAZN non va?#InterNapoli pic.twitter.com/UK3Gi2XM69 — Gli Autogol (@GliAutogol) January 4, 2023

«Non si vede»



Da smartphone, tablet, pc e anche da smart tv, nessun dispositivo è stato in grado di connettersi allo streaming del match per gran parte del primo tempo. Scendendo nel dettaglio, provando a guardare la partita, si andava incontro ad un messaggio di errore che recita: «Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici stanno lavorando per sistemarlo. Per favore, torna più tardi». E, come spesso capita in queste situazioni, gli utenti Dazn si sono riversati su Twitter per segnalare i loro malumori. I tifosi e gli amanti del calcio non sembrano apprezzare l'aumento di prezzo imposto all'abbonamento con un servizio che troppo spesso salta per problemi tecnici.

#DAZN, prezzo di listino: €39,99.

Ecco a voi #InterNapoli, anno 2023.

Dovreste vergognarvi di essere vivi. pic.twitter.com/4HawarInEG — Enzo Pinelli (@becio81) January 4, 2023

Tifosi infuriati

Tra chi ha segnalato il prezzo aumentato dell'abbonamento a Dazn e chi, invece, ha puntato il dito sui continui disagi. Tanti tifosi hanno deciso di segnalare il problema sui social network. Ma c'è anche chi ha preso il problema con ironia e dicendo: «Sto pregando con Dzeko da 20 minuti, ditemi voi se è normale», ha scritto un utente facendo riferimento all'immagine di copertina che Dazn aveva scelto per presentare la partita. Un disservizio che sta facendo infuriare i tifosi e che sta impedendo a tutta Italia di godere dello spettacolo del match più atteso della giornata.

#InterNapoli, problemi per #DAZN e la partita non si vede per minuti: tifosi infuriati sul web https://t.co/aC4sg0t8aP — Leggo (@leggoit) January 4, 2023

