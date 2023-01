Il Napoli vincerà lo scudetto? Dall'86 al 2022, quelle strane coincidenze che fanno sperare i tifosi azzurri

Di corsi e ricorsi storici è pieno anche il mondo del calcio. E adesso il Napoli e tutti i suoi tifosi sperano che le coincidenze che si stanno verificando in questa stagione possano portare al risultato più ambito: il terzo scudetto. Sì, perchè quanto accaduto al Mondiale in Qatar appena conclusosi, accende veramente la speranza di una città intera. Il trionfo dell'Argentina nella competizione iridata fa riaffiorare alla mente il Mondiale del 1986, nel segno di Diego Armando Maradona, che poi portò all'affermazione in Serie A del suo Napoli.

Nel segno dell'Argentina

L’Argentina torna a vincere i Mondiali di calcio dopo 36 anni. E le coincidenze con il nostro maggiore campionato fanno sperare i tifosi partenopei. Nel 1986, infatti, l'Albiceleste per l’ultima volta nella sua storia aveva alzato al cielo la Coppa del Mondo, così come è accaduto in Qatar poco meno di un mese fa, e in Italia il successivo Scudetto, 1986-1987, veniva vinto dal Napoli. Ma le coincidenze non finiscono qui. Il risultato della prima partita, alla ripresa della sosta natalizia, infatti è un altro indizio che fa ben sperare.

Il risultato alla prima di gennaio

Dopo la sconfitta contro l'Inter nel posticipo della 16esima giornata di Serie A, la corsa scudetto è definitivamente riaperta. Ma anche nel 1987 le cose andarono in questo modo. Il Napoli, infatti, il 4 gennaio del 1987 perse in casa della Fiorentina per 3 a 1, riuscendo comunque a fine stagione a laurearsi campione d'Italia. E non finisce qui. Perché proprio come nella giornata di ieri, mercoledì 4 gennaio 2023, l'Inter si impose per 1 a 0 in casa contro l'Atalanta, il Milan vinse a Como per 1 a 0 e la Juventus, vinse grazie a un gol su punizione non di Milik, proprio come ieri, ma di Cabrini all'88esimo per il definitivo 2 a 1 sul Verona. Ma non finisce qui. Perché anche nella stagione che portò al secondo successo napoletano, il Napoli cadde (il 6 gennaio 1991) a Torino contro la Juventus per 1 a 0.

La speranza

Solo numeri e coincidenze, certo. Ma Napoli spera che la circostanza possa ripetersi anche nel 2023. Il Napoli in quest’occasione è arrivato alla pausa di metà novembre già con otto punti di vantaggio sul Milan e dieci sulla Juventus, lasciando per strada appena quattro punti sul massimale di 45 a disposizione, mettendo a referto 13 vittorie e 2 pareggi. E adesso i punti di vantaggio sul Milan sono solo 5, ma nonostante la scaramanzia partenopea, le coincidenze sono davero tante e lo scudetto potrebbe tornare all'ombra del Vesuvio.

