Arianna Mihajlovic: «Mi faccio vedere truccata e ben vestita, ma piango quando sono sola»

«Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita. Ma in realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola!». Così scrive Arianna Mihajlovic, la moglie dell'ex calciatore e allenatore scomparso di recente, sul suo profilo Instagram ricordando il marito scomparso. «Questo è il mio modo di elaborare il lutto! - prosegue nella didascalia -. Non so se sia giusto o sbagliato, ma questa sono io».

Arianna Mihajlovic e il modo di elaborare il lutto, il post

Con il messaggio, quindi, la moglie di Mihajlovic ha raccontato come ha deciso di elaborare il lutto. Ognuno reagisce a suo modo, lei così. Non ha avuto paura di raccontarlo. E in occasione dell'evento in cui ha ritirato il Premio Biscardi, conferito al marito, ha detto: «La mia forza? È quella di non mollare mai, andare avanti — ha detto -. Il mio messaggio che vorrei trasmettere a tutti, soprattutto ai miei figli. Lotto e vado avanti con lo stesso coraggio di mio marito Sinisa».

Le reazioni

«È ingiusto che tu debba dare spiegazioni - così commenta Elena Santarelli il post della moglie dell'ex calciatore -, ma comprendo anche la necessità. Questa sei te e alla fine chi ti critica o chi critica qualsiasi persona che affronta un dolore come il tuo, come il vostro farà i conti con la sua anima». Anche Pamela Prati si unisce con un messaggio d'affetto: «Tu sei meravigliosa ✨arriva tutto il tuo dolore a chi sa Leggere attraverso ogni tuo respiro».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 18:56

