Tamberi vince l'oro nel salto in alto agli Europei di Monaco FOTO

di Daniele Molteni

Gianmarco Tamberi è medaglia d'oro nel salto in alto agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico ha vinto con la misura di 2,30 metri che ha piegato la resistenza del tedesco Poyte e dell'ucraino Potsenko. Subito eliminato a 2.18, invece, l'altro azzurro Marco Fassinotti. Una prova da favola quella di Tamberi, che fa il paio con quella di Jacobs di martedì: l'Italia ritrova così in Germania i "gemelli d'oro" dei Giochi di Tokyo.

Finale slittata per il maltempo

L'azzurro si è imposto con autorevolezza e, dopo avere firmato il successo, superando al primo tentativo la misura vincente, è andato a festeggiare con la futura moglie, mostrando a tutti il gesto dell'anello nuziale. In seguito ha fallito il 2,32 e il 2,33, ma solo per diletto, con la medaglia d'oro in tasca. Il maltempo si è fatto sentire anche a Monaco di Baviera colpita da un forte temporale che ha fatto slittare tutto il programma della finale

Da domani Jacobs con la staffetta

È la seconda medaglia d'oro per l'Italia alla rassegna di Monaco, dopo quella di Jacobs nei 100: è la stessa magica accoppiata di Tokyo, e la coincidenza suona di buon auspicio per la staffetta 4x100 che da domani mattina, venerdì 19, vedrà di nuovo in pista il velocista azzurro olimpionico la scorsa estate. La Fidal ha ufficializzato i nomi degli staffettisti. Jacobs, gemello d'oro di Tamberi, dopo avere avuto il via libera dallo staff medico federale, si è reso subito disponibile per domani mattina: l'Italia correrà in seconda batteria alle ore 10,10 con Lorenzo Patta, Jacobs appunto, Matteo Melluzzo e Chituru Ali. La 4x100 donne sarà invece formata da Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. Lorenzo Benati, Vladimir Aceti, Brayan Lopez e Pietro Pivotto fra gli uomini; Anna Polinari, Raphaela Lukudo, Virginia Troiani e Alice Mangione fra le donne, formeranno lde staffette 4x400.

Tortu conquista la finale dei 200 metri: eliminati Desalu e Pettorossi

Ottima prova di Filippo Tortu, che si è qualifica per la finale europea dei 200 metri in programma domani, venerdì 18, alle 21.20: l'azzurro ha vinto la propria semifinale col tempo di 20"29. Niente da fare, invece, per Eseosa Fostine Desalu (20"48) e per Diego Aldo Pettorossi (20"75).

