Jacobs medaglia d'oro nei 100 metri agli Europei di atletica. «La vittoria dà fiducia, per molti non dovevo neppure partire» FOTO

Marcell Jacobs è tornato: l'atletica azzurro ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri agli Europei di Monaco di Baviera in 9"95 (record dei campionati uguagliato). Aveva centrato la finale grazie a un 10 secondi netti nella terza semifinale. Dopo una mezza stagione grandiosa al coperto e una particolarmente "agitata" all’aperto e il forfait ai Mondiali di Eugene negli Usa, Jacobs è tornato ai suoi livelli, quelli dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Ottavo posto per l'altro azzurro Chituru

Il 27enne campione olimpico delle Fiamme Oro si impone con il tempo di 9»95 davanti ai britannici Zharnel Hughes (9«99) e Jeremiah Azu (10»13). Ottavo l'altro azzurro Chituru Ali (10«28).

Jacobs re d'Europa dopo Olimpiadi e Mondiali indoor

Il campione olimpico e primatista d'Europa arricchisce la propria collezione di ori all'Olympiastadion, battendo i due sprinter britannici Zharnel Hughes (9.99) e Jeremiah Azu (10.13), nonostante gli ultimi mesi siano stati segnati da una lunga catena di infortuni. Ricapitolando: adesso è campione olimpico in carica dei 100 e della 4x100, campione del mondo indoor (in marzo a Belgrado), campione europeo al coperto (Torun 2021) e adesso re d'Europa all'aperto. L'Italia torna sul podio dei 100 agli Europei a quarant'anni dall'argento di Pierfrancesco Pavoni ad Atene 1982. Nella finale dei 100 chiude all'ottavo posto l'altro azzurro Chituru Ali con 10.28 dopo aver corso il primato personale di 10.12 in semifinale. Nella finale femminile è invece settima l'azzurra Zaynab Dosso, capace di 11.37 (+0.1) nella gara che incorona la tedesca Gina Luckenkemper.

Jacobs: «Sono stati mesi complicati, vincere è entusiasmante»

«Sono stati mesi complicati, vincere l'oro è entusiasmante e mi da fiducia. Non sono soddisfatto al massimo della gara, probabilmente ho corso meglio in semifinale e in finale ho accusato un pò di tensione. Va bene così, l'importante era arrivare davanti a tutti». Queste le parole di Marcell Jacobs dopo il successo nei 100 metri ai campionati europei di Monaco di Baviera. Il 27enne delle Fiamme Oro ha avuto dei problemi fisici anche nelle ultime ore e ha corso con un vistoso 'taping' alla gamba sinistra: «Prima della semifinale, provando la partenza, ho accusato un indurimento al polpaccio. Ho chiuso gli occhi, cercando di fare il possibile: alla fine era una semplice contrattura», conclude il due volte campione olimpico ai microfoni di Rai Sport che poi aggiunge: «La metà delle persone credeva che non sarei nemmeno partito, vincere l'oro mi fa capire che il poco lavoro che siamo riusciti a fare funziona e posso continuare a fare grandi cose. Ora cercheremo di dare soddisfazioni anche nella 4x100».

Crippa bronzo nei 5.000 metri

Yeman Crippa vince la medaglia di bronzo nei 5000 metri ai campionati europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. A vincere è il norvegese Jakob Ingebrigtsen, davanti allo spagnolo Mohamed Katir.

Matteo Giupponi bronzo nella 35 km di marcia

Matteo Giupponi ha vinto la medaglia di bronzo nella 35 km di marcia maschile agli Europei di atletica in corso a Monaco. L'atleta bergamasco ha concluso la gara dietro al campione spagnolo Miguel Angel Lopez, oro in 2h26'47'', e al tedesco Christopher Linke.

