Nuotatrice trans fa il record del college, la star del nuoto la stronca: «Da maschio mediocre a recordman che gareggia contro le donne»

Discriminazione di genere ai danni di una studentessa trans del College del New Jersey, dopo la vittoria in una competizione di nuoto nella categoria femminile dell'istituto. La nuotatrice transgender ha subito e ricevuto commenti offensivi dall'ex campionessa NCAA Riley Gaines, dopo aver conquistato il podio e battuto il record scolastico.

Meghan Cortez-Fields è una studentessa transgender del Ramapo College del New Jersey, nuotatrice e vincitrice della competizione scolastica che si è tenuta lo scorso weekend a Dallas, durante il meeting di due giorni che l'ha consacrata prima in classifica nei 100 metri farfalla con un tempo di 57.22 al Cougar Splash Invitational.

Meghan Cortez-Fields si sarebbe unita alla squadra femminile solo questa stagione, dopo aver nuotato per la squadra maschile di Ramapo per i primi tre anni.

Dopo aver centrato il record, la giovane ha goduto ben poco del traguardo raggiunto a causa di diverse polemiche offensive suscitate da Riley Gaines, ex nuotatrice NCAA e ambasciatrice dell'Independent Women's Forum.

«Coloro che scelgono di rimanere ciechi di fronte all'ingiustizia di permettere ad atleti maschi mediocri di diventare atlete da record sono incompetenti o misogini.

L'ex campionessa non approverebbe la partecipazione dell'atleta transgender alle gare femminili, perché crede si debbano preservare i titoli appartenenti alle categorie di genere. Ha poi aggiunto: «Alle donne viene chiesto di sorridere, di farsi da parte e di permettere a questi uomini di entrare nelle nostre squadre, privandoci nel contempo di opportunità, privacy e sicurezza».

Ramapo College swimmer in NJ goes from less than mediocre male swimmer to a record smasher competing against the women.



Hm, where have we seen this before? #SaveWomensSports pic.twitter.com/4py4cHokkJ