L'atleta più lenta della storia, il caso in Somalia: «È la nipote della presidente della Federazione»

Le immagini della sua corsa sono diventate virali in tutto il mondo e hanno fatto scoppiare un vero e proprio caso in Somalia. Il ministro dello Sport non riusciva a capacitarsi di come un'atleta così lenta potesse aver preso parte alle batterie di qualificazione dei 100 metri alle Universiadi di Chengdu, in Cina.

Ma, dopo qualche verifica sul caso, ecco spuntare una verità sconcertante: l'atleta più famosa del momento (senza alcun merito sportivo) è la nipote della presidente della Federazione somala. Un caso di nepotismo come pochi se ne ricordano nel mondo dello sport che sta facendo infuriare un Paese intero e non solo.

Nasra Ali Abukar è stata incoronata come l'atleta più lenta del mondo. Le immagini, che hanno fatto il giro del mondo, la riprendono mentre nella gara regina dell'atletica si cimenta in una corsa quantomeno imbarazzante. La sua batteria di qualificazione alla semifinale era sulla carta proibitiva: vinta dalla brasiliana Silva Mourao con un tempo di tutto rispetto di 11"58'. Ma lei ne ha impiegati ben 22 per arrivare al traguardo esibendosi in un saltino finale che ha scatenato l'ilarità sui social.

Una prestazione che ha fatto infuriare il ministro dello Sport Mohamed Barre Mohamud che ha subito chiesto scusa al suo Paese e promesso di far chiarezza.

E la verità su quanto accaduto non è tardata ad arrivare: la 20enne, che ha gareggiato con il velo, è in realtà la nipote della presidente, Khadija Aden Dahir. Il ministro ha ordinato l'apertura di un'inchiesta e i sospetti maggiori gravano proprio sull'ex numero uno dell'atletica in Somalia che è stata sollevata dall'incarico, almeno per il momento.

