Buffon, l'addio al calcio: « Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme»

«Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme». Gianluigi Buffon ha appena ufficializzato con un post su Instagram l'addio al calcio».

Nel video che accompagna il post nel quale Buffon annuncia l'addio al calcio giocato, le immagini salienti della sua carriera di calciatore, dagli inizi col Parma ai trionfi con la maglia della Juventus e della Nazionale culminata con la vittoria del Mondiale 2006con la canzione dei Coldplay Viva la vida a fare da sottofondo musicale. Nel giro di dieci minuti il post pubblicato sul profilo ufficiale di Buffon ha ricevuto oltre 60mila mi piace e migliaia di commenti.

La super carriera tra tante vittorie e qualche polemica

La super carriera di Gigi Buffon è iniziata a Parma nel 1995 (aveva 17 anni) e che terminerà proprio con il club emiliano 28 anni dopo, una ventina dei quali a difendere la porta della Juventus (e una stagione in Francia nelle fila del Psg), dieci scudetti con la Juve, (oltre ad aver vinto un campionato di Serie B, sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa Uefa, un campionato di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia), un Mondiale, vicecampione d'Europa nel 2012, e con l'unico rammarico per la Champions League mancata. In mezzo a tanti successi, anche qualche polemica: la maglia col "boia chi molla" scritto a penna («non sapevo fosse slogan politico»), il gioco alle scommesse con inchiesta di Torino, le polemiche arbitrali dopo un'eliminazione Champions con rigore Real realizzato da Ronaldo.

Ma nell'immaginario, Buffon resta il portiere che salvò almeno in un paio di occasioni la porta azzurra nella finale di Berlino con la Francia, e per questo fu accreditato di un Pallone d'oro mai arrivato Dopo settimane di riflessioni, l'addio al calcio di Buffon è arrivato, nonostante la prospettiva di continuare con il Parma, con il quale ha ancora un anno di contratto e le offerte milionarie giuntegli dall'Arabia Saudita.

