Bonucci annuncia il ritiro: «Smetterò di giocare il prossimo anno. Si chiuderà un'era»

Leonardo Bonucci, dopo aver festeggiato le 500 partite con la Juventus, ha annunciato la data del ritiro dal calcio giocato: «Quando il prossimo anno smetterò di giocare si chiuderà un’era di difesa, di modo di interpretare la difesa all'italiana». Il capitano bianconero, 36 anni, alla Juve dal 2010, con la parentesi di una stagione al Milan, lo ha detto nello speciale che il club gli ha dedicato con un'intervista sul proprio canale Youtube proprio per celebrare il traguardo delle 500 presenze.

Esploso con Antonio Conte, al fianco di Barzagli e Chiellini con alle spalle Gigi Buffon, ha formato la mitica difesa BBC che per anni è stato il punto di forza di una Juventus imbattibile che ha fatto il carico di Scudetti e protagonista anche in Champions con due finali, perse, contro Barcellona e Real Madrid ma con Allegri in panchina.

In carriera Bonucci ha vinto 9 scudetti (più 4 coppe Italia e 5 Supercoppe di Lega), otto con la Juve e uno con l'Inter, dove ha esordito giovanissimo in serie A.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 22:32

