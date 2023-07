Gigi Buffon sta per dire addio al calcio: «Annuncio imminente». Il ritiro a 45 anni

di Redazione web

Un pezzo di storia della Juventus e del calcio italiano potrebbe a breve appendere gli scarpini al chiodo. Gianluigi Buffon, 45 anni, uno dei portieri più forti nella storia del calcio moderno, starebbe meditando il ritiro dopo aver rifiutato le ultime offerte dalla solita Arabia Saudita. Buffon, che l'anno scorso è tornato al Parma - dove aveva esordito in Serie A appena adolescente - secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sarebbe vicinissimo a lasciare il calcio e l'annuncio sarebbe imminente.

Portiere dalla Nazionale per quasi vent'anni, Buffon è stato tra i protagonisti assoluti dei Mondiali vinti nel 2006 dagli azzurri: il suo palmares è impressionante, con 10 scudetti vinti (tutti con la Juve), 6 Coppe Italia (5 con la Juve, una col Parma), un campionato francese (nella sua breve parentesi al Psg) e una Coppa Uefa in maglia Parma nel 1999. Ma a prescindere dai premi, Gigi è stato un interprete perfetto del ruolo, una vera leggenda del calcio mondiale, una leggenda che sembrava eterna, ma il tempo passa per tutti, anche per i supereroi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA