Spinazzola e Cristante, spunta un secondo video: «Ci sono le piante...». Cosa è successo davvero a Forte

Una seconda parte della discussione a Forte dei Marmi di Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante è apparsa su TikTok. Il video li riprende mentre sono alle prese in un dialogo acceso con alcuni residenti della località balneare che li accusano di aver fatto pipì in strada vicino ad una casa. In questo secondo video, la discussione continua e i calciatori cercano di difendersi sostenendo che comunque ci sono molte piante e quindi l'accaduto non sarebbe grave.

@f3derico04 Spianzzola e Cristante che discutono a Forte dei Marmi ♬ suono originale - Federico

La giustificazione dei calciatori

Nel video che è già circolato sui social, si vede urlare faccia a faccia il centrocampista della Roma, Bryan Cristante con un uomo che afferma: «Avete fatto la pipì davanti alla porta sua e mi fate pure la predica? Ma da dove ca**o venite?».

Tra i commenti un utente, forse testimone della scena, ha spiegato: «Loro non c'entrano, difendevano un amico». Oggi arriva una seconda parte del video in cui i due affermano: «Vabbè comunque ci sono le piante». Il primo video del diverbio è diventato virale a tal punto che sull'episodio è intervenuta la stessa Roma che fa sapere che non ci sarebbe stata alcuna rissa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 16:59

