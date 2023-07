Spinazzola e Cristante, lite in vacanza a Forte dei Marmi. Un turista si infuria: «Avete fatto la pipì davanti alla porta di casa» VIDEO

di Redazione web

Disavventura per Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante a Forte dei Marmi. I due calciatori della AS Roma, in vacanza insieme e con le rispettive famiglie, sono stati coinvolti in un litigio. La scena è stata ripresa in video e pubblicata su TikTok, diventando subito virale. Ecco cosa è successo.

Cristante e Spinazzola, litigio a Forte dei Marmi

Non è chiaro se i due romanisti siano direttamente coivolti.

Dietro ai due calciatori si notano le compagne dei calciatori visibilmente agitate. Spinazzola appare abbastanza sconsolato mentre va via dopo il litigio. Tra i commenti un utente, forse testimone della scena, spiega: «Loro non c'entrano, difendevano un amico».

