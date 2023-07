Edwin Van der Sar, come sta l'ex portiere della Juve? Il post dopo il ricovero per emorragia cerebrale

di Redazione web

Edwin Van der Sar è fuori dalla terapia intensiva. Ad annunciarlo è proprio l'ex portiere di Ajax e Juve che nelle scorse settimane era stato ricoverato d'urgenza a causa di un'emorragia cerebrale.

Nelle ultime ore ha pubblicato una foto con moglie Annemarie e ha scritto un messaggio di ringraziamento a tutti i tifosi per il sostegno in questi giorni difficili.

Van Der Sar in terapia intensiva per un'emorragia cerebrale, la moglie colpita dallo stesso male nel 2009

Con una foto su Instagram, l'ex portiere ha scritto: «Prima di tutto, vogliamo ringraziarvi per tutti i grandi messaggi di supporto. Sono felice di condividere con voi che non sono più nell'unità di terapia intensiva».

Ancora in ospedale

«Tuttavia, sono ancora in ospedale. Spero di tornare a casa la prossima settimana e fare il passo successivo nel mio recupero!», ha concluso Van der Sar.

Dopo il malore accusato in Croazia, Van der Sar era stato ricoverato in una clinica di Spalato per poi essere trasferito in Olanda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA