Juventus, oggi c'è il Ronaldo-day

TORINO - È slittato a oggi il RonalDay, il giorno in cui il portoghese rientrerà alla base bianconera. Ieri CR7 è passato da Barcellona, secondo i media spagnoli per sottoporsi a nuove visite mediche. C'è chi ha pensato a un consulto dal dottor Cugat, luminare al quale si è affidata varie volte la Juve. Che invece ha smentito tutto, spiegando che Ronaldo era a Barcellona soltanto per affari personali.

L'asso di Madeira, rientrato nella serata a Torino, stamani è atteso alla Continassa, dove Allegri ritroverà il gruppo al completo dopo la sosta per le Nazionali. Per CR7 non sono previsti esami medici nell'immediato, resta buona la diagnosi eseguita dallo staff medico del Portogallo: lesione di apparente modesta entità ai flessori della coscia destra. Ora i medici bianconeri stileranno il programma di recupero. Praticamente certa l'assenza di Ronaldo nei prossimi match contro Empoli, Cagliari e Milan. Resta ancora in dubbio la sua presenza nell'andata dei quarti di Champions del 10 aprile in casa dell'Ajax.

Del big match di Amsterdam e del ko di Ronaldo ha parlato il doppio ex Van der Sar, dg dei Lancieri: «Ho giocato quattro anni con Cristiano (al Manchester United, ndr), so quanto curi il corpo e quanto sia forte mentalmente. Farà di tutto per esserci». Se è vero che non c'è due senza tre, l'Ajax prepara un altro colpaccio: «Le nostre partite contro Bayern e Real ci danno molta fiducia per andare avanti in Champions», avverte Van der Sar.

Intanto il recuperato Khedira è tornato a lavorare a pieno regime. L'idea di Allegri è di convocarlo già sabato contro l'Empoli. Il suo sarà un rientro graduale, per poter rispondere presente contro l'Ajax. Khedira entrerà in concorrenza con il suo connazionale Emre Can per un posto al fianco di Matuidi e Pjanic.

Quest'ultimo, secondo le voci che arrivano dalla Spagna, è uno degli obiettivi del Real Madrid, che potrebbe proporre alla Juve uno scambio tra il bosniaco e Kroos. Il nodo per ora sarebbe l'ingaggio, visto che il tedesco guadagna 12 milioni, il doppio di Pjanic. Un problema comunque superabile.

