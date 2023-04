Apnea, Alessia Zecchini: doppio record del mondo in tre giorni. La 30enne romana tocca -109 metri

Clamoroso record mondiale di Alessia Zecchini, romana, 30 anni, che nel mare di Moalboal, isola di Cebu nelle Filippine è arrivata a toccare quota -109 metri in 3’38” nella specialità Apnea in assetto costante con pinne, nella competizione internazionale Secret Blue che la Zecchini ha vinto battendo la rivale di sempre e detentrice in passato del record del mondo, la slovena Alenka Artinik.

Solo tre giorni prima del -109, aveva ritoccato il Mondiale a -107



La regina degli abissi, 30 anni, romana, ha confermato di essere la migliore apneista del mondo; solo tre giorni fa aveva ritoccato il Mondiale a -107 sempre nel mare dell’isola di Cebu, poi il clamoroso nuovo record a -109 metri.

«E’ stato il tuffo più bello della mia vita – ha spiegato emozionata la Zecchini -, perfetto in tutto, non ho avuta nessuna difficoltà e quando sono tornata in superficie mi sono commossa come mai prima. Ma siamo solo all’inizio della stagione agonistica e ci sono nei prossimi mesi i Mondiali dove conto di migliorarmi e di battere ancora il record del mondo».

