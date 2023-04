Milano Marathon, la presentazione dei Top Runner: Crippa e Yaremchuk le stelle azzurre

di Redazione web

Al Milano Running Festival, presso il MiCo - Milano Convention Center in CityLife dove è ubicato il Marathon Village, sono stati presentati oggi pomeriggio i Top Runner che domenica animeranno la 21^ Enel Milano Marathon. Anche per il 2023, il campo partenti élite allestito da RCS Sports & Events – RCS Active Team con Rosa Associati è straordinario.

Nel settore maschile, l’attesa più grande è per il debutto sui 42,195 km di Yeman Crippa, il campione europeo in carica sui 10.000 metri e primatista italiano dai 3.000 metri alla mezzamaratona. Per l’Ambassador della Enel Milano Marathon, Milano sarà il primo passaggio importante verso una nuova fase della sua carriera e in molti sperano che il veloce percorso meneghino possa regalare al trentino sin da subito soddisfazioni. Reduce da un lungo stage di allenamento in altura in Kenya, Crippa ha dimostrato il suo talento anche per la corsa su strada, dominando la mezza di Napoli in un incredibile 59.26.

Con un personale di 2h04.32, il keniano Dickson Chumba sarà un altro dei protagonisti della corsa, grazie all’esperienza maturata con successi internazionali come Tokyo, Chicago, Eindhoven e Roma. Ruolo da outsider per l’etiope Solomon Deksisa (2h04.40) e per il keniano Gideon Kipketer (2h05.51), oltre agli eritrei Mogos Shumay (2h07.10) e Okubay Gebretnsae (2h06.46). Da seguire i debutti di Andrew Rotich (Uga) e Domininc Ngeno (Ken).

Per i colori azzurri ci sarà anche il siciliano Giuseppe Gerratana, che proverà a migliorare concretamente il proprio personale di 2h13.00.

L’Italia al femminile spera in Sofiia Yaremchuk, che vanta un personale di 2h25.36 realizzato lo scorso ottobre a Francoforte. Campionessa italiana 2022 sia sui 10.000 metri che sulla mezzamaratona, ha scelto la Enel Milano Marathon per provare a migliorare il proprio personale. L’etiope Gada Bontu Bekele (2h23.39), insieme con la keniana Emily Arusio (2h25.22), potrebbero essere le grandi antagoniste di giornata per l’azzurra, senza tralasciare l’ugandese Immaculate Chemutai (2h28.30). Tanta curiosità per Benedetta Coliva, 22enne bolognese capace di realizzare al debutto un promettente 2h35.43.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Marzo 2023, 19:59

