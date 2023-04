L'arbitro Serra torna in campo (in B) e dopo Mourinho fa infuriare un altro allenatore: caos a Venezia

È passato un mese esatto dalla lite che ha fatto discutere (e non poco). Josè Mourinho, a causa di quel diverbio, ha saltato due partite cruciali per la sua Roma: Sassuolo e il derby con la Lazio, entrambe perse dai giallorossi. Mentre l'arbitro Marco Serra, ha dovuto scontare un stop di tre giornate. E oggi è tornato in campo, ma le polemiche attorno al fischietto di Torino non si placano.

Lite tra Mourinho e Serra, il quarto uomo: «Atteggiamento sbagliato, chiedo scusa». Ma la squalifica resta

Il ritorno in campo

Marco Serra è stato designato per il match di Serie B tra Venezia e Como, in programma per questo pomeriggio, sabato primo aprile alle 14:00. Tre turni di stop, dunque, dopo il diverbio durante Cremonese-Roma del 28 febbraio costato al tecnico giallorosso due giornate di squalifica. Serra torna a fischiare nonostante la Procura federale, che sta cercando di fare luce sul caso, non si sia ancora espressa. Una Procura che, dopo aver ascoltato i due, aveva comunicato a Serra, in quella gara nelle vesti di quarto uomo, un deferimento imminente. Il direttore di gara però, dopo aver ottenuto una seconda audizione col procuratore Giuseppe Chinè, è ancora in attesa della decisione. Nel frattempo, però, è stato designato per Venezia-Como. E anche in questo caso un allenatore è andato su tutte le furie.

L’allenatore del Venezia, Vanoli, fermato a stento dai suoi collaboratori dopo essere stato espulso da Serra#VeneziaComo pic.twitter.com/MR88aDbYN2 — Luca Fallica®️ (@LukaFallica) April 1, 2023

Vanoli infuriato

Nel match della Serie cadetta, tra Venezia e Como, al «Penzo» il direttore di gara ha espulso, dopo averlo ammonito, l'allenatore locale Paolo Vanoli, dopo pochi secondi dal pareggio raggiunto proprio dalla squadra neroverde. Il tecnico, dopo aver visto il cartellino rosso, si è infuriato ed è stato bloccato a fatica dagli altri membri dello staff tecnico, per evitare in squalifiche più corpose. E adesso in molti si chiedono cosa possa accadere all'arbitro dopo il secondo episodio consecutivo...

