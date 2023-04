Verissimo, le anticipazioni: gli ospiti del weekend di Silvia Toffanin

di Redazione web

Verissimo si prepara a tornare anche questo weekend, il 29 e il 30 aprile, alle 16.30 su Canale 5. Silvia Toffanin, come ogni settimana, accoglierà nel suo salotto vari ospiti che racconteranno le loro carriere e vite private tra gioie e dolori. Il programma televisivo è molto amato dai talespettatori del pomeriggio di Mediaset che non si perdono una puntata.

Gli ospiti di sabato 29 aprile

La prima puntata del weekend di Verissimo va in onda, come di consueto, il sabato pomeriggio. Silvia Toffanin si prepara ad accogliere l'ultimo eliminato del talent show Amici, ovvero il ballerino Ramon che racconterà la sua esperienza all'interno della scuola più amata d'Italia, ma che parlerà anche dei suoi progetti futuri. Il pupillo della maestra Alessandra Celentano, infatti, andrà a vivere negli Stati Uniti per lavorare e studiare presso una delle più prestigiose compagnie di ballo: la Complexions Contemporary Ballet di New York.

Silvia Toffanin ospiterà, poi, anche l'attrice Gabriella Pession, uno dei volti più noti e amati del piccolo schermo (e non solo) italiano.

La puntata di domenica 30 aprile

Silvia Toffanin continuerà, poi, il proprio giro di interviste esclusive, domenica 30 aprile, anche se, per il momento, gli ospiti non sono ancora stati svelati.

