Federica Andreani a Verissimo: «Piccolo G? Sono innamorata, è il mio pensiero fisso»

Federica, ex allieva di Amici, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Dopo essere stata eliminata dal talent show di Canale 5, la cantante ha ripercorso la sua avventura considerata come un sogno realizzato: «Per me Amici è stato un sogno. Io partivo da zero, cantavo solo in camera mia».

Il rapporto con Piccolo G

Il cuore dell'intervista è stato poi il tema sentimentale. Dentro la scuola di Amici, infatti, la giovane cantante ha conosciuto Piccolo G. Prima una bella amicizia, poi i due hanno iniziato a maturare dei forti sentimenti l'uno per l'altra.

«Non l’ho ancora visto da quando sono uscita, non vedo l'ora. Mi amnca, sono innamorata di lui. Non nego di pensarlo costantemente», ha confessato Federica con la voce rotta dall'emozione.

E ancora: «Lui è una persona speciale, intelligente, colto, sa sempre cosa dirmi per tranquillizzarmi. Mi ha scritto un sacco di poesie e lettere romantiche e passionali. Non sembra, ma in realtà è un romanticone. All’inizio è andato tutto bene, poi abbiamo attraversato un momento meno positivo, ma ci siamo chiariti e ora non vedo l'ora di abbracciarlo di nuovo», ha concluso l'ex allieva del talent show.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 20:43

