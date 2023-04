Amici, Wax furioso con la giornalista, poi il confronto chiesto a Maria De Filippi: «La "cazzimma" mantienila sempre»

di Redazione Web

Le tensioni ad Amici 22 sono sempre più forti, soprattutto quando arriva il momento delle pagelle per gli allievi della scuola. Gli artisti rimasti in gara, riuniti in sala comune, hanno letto insieme alcune recensioni dei giornalisti e il primo a non accettare di buon grado le critiche è proprio Wax. Come ogni settimana, il cantante ha letto le pagelle che commentano la puntata del serale, ma questa volta non si trova d'accordo con le parole della giornalista Cristiana Mariani di Quotidiano Nazionale.



«Posso fare il giornalista anche io che ho la quinta elementare per scrivere queste cose», ha detto il cantante. Poi, ha aggiunto: «Vatti a comprare un gelato Cristiana, te lo offro io». Poco dopo lo sfogo, Wax ha chiesto di parlare a telefono con lei per un confronto.

Il confronto tra Wax e la giornalista ad Amici

Per il cantante neanche un voto, solo un giudizio negativo: «Ci provo, sposto la spina dell'antenna ma è proprio la sua voce ad avere il segnale disturbato», ha commentato la giornalista.



La chiamata

La giornalista ha prima spiegato di essere molto felice di avere avuto la possibilità di un confronto e giudica la richiesta di Wax segno di «maturità». «Io esprimo il mio parere, non prenderlo come una bocciatura da parte del mondo del giornalismo. Quelle esibizioni non mi sono piaciute, ma non significa che non mi piaci», ha spiegato la giornalista. Mariani poi ha cercato di dare un consiglio al cantante: «Il fatto che tu reagisca in questo modo mi piace. Mantieni il tuo temperamento anche dopo Amici. La "cazzimma" come si dice a Napoli, mantienila sempre», ha concluso.

Parole che hanno sollevato l'umore di Wax. «Continui a scrivere quello che vuole su di me», ha dichiarato il cantante prima di salutare la giornalista.

