Amici, lite furiosa tra un giudice e un professore dopo l'esibizione di Ramon: la produzione pensa alla censura

Nel corso della registrazione di Amici sarebbe scoppiata una brutta lite tra un professore e uno dei giudici. Secondo alcune anticipazioni, il clima sarebbe diventato molto teso nel corso della puntata, ma non si sa se poi verrà mandato in onda quanto accaduto. Qualche settimana fa la lite tra Todaro e un altro prof era stata tagliata e ci si chiede cosa succederà il prossimo sabato.

La lite

Nel corso della sfida, subito dopo la prima manche Ramon è finito al ballottaggio e Cristiano ha mosso qualche critica al ragazzo, scatenando la furia di Alessandra Celentano. Secondo il cantautore il ballerino sarebbe ripetitivo nelle esibizioni, un'accusa non condivisa dalla Celentano che ha risposto per le rime dando il via a un'accesa discussione.

Censura o no?

A riportare l'accaduto è Superguida Tv che racconta cosa accaduto nella terza prova. Mattia ha ballato un jive contro Ramon e ha vinto così Ramon è stato mandato al ballottaggio tra le critiche di Malgioglio. Non si sa però se la discussione verrà tagliata oppure trasmessa nel corso della puntata. Per i dettagli non resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 10:51

