Amici 22 spoiler sesta puntata, Wax lo fa mentre canta Angelina: il momento inaspettato

Nella quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, i fan sono stati testimoni di un'altra emozionante serata. Le anticipazioni della registrazione rivelano che durante l'esibizione di Angelina, Wax e Mattia hanno compiuto un gesto significativo che ha attirato l'attenzione di tutti. La performance di Angelina si è rivelata una sorpresa, ma cosa avranno mai fatto gli altri due concorrenti? Questo è quello che emerge dalle anticipazioni di SuperGuidaTv e, come di consueto, il nome dell'eliminato si scoprirà soltanto sabato sera.

Spoiler

Nella prima manche la squadra di Riamondo Todaro e Arisa è stata estratta per prima e ha sfidato il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La prima prova ha visto Wax esibirsi sulle note di "Tintarella di luna", mentre Isobel ha ballato sulle note di "Bang bang", e alla fine ha vinto. Nella seconda prova Wax si è sfidato con Ramon. Wax ha stupito tutti cantando "Ti regalerò una rosa" con barre contro la violenza sulle donne. Nella terza prova, Mattia ha sfidato Ramon, vincendo.

