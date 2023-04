Amici 22, sesta puntata: è bufera sull'eliminato. Ospiti speciali Enrico Brignano e Gaia

Questa sera, sabato 22 aprile, Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale 5 la sesta puntata del talent Amici. Torna per la seconda volta come ospite Enrico Brignano; in studio la cantautrice italo brasiliana, ed ex vincitrice di Amici 19, Gaia che presenta il suo nuovo singolo Estasi uscito venerdì.

Gli allievi di Amici

In gara per la vittoria:

Angelina Cricca e Maddalena nella squadra Cuccarini/Emanuel Lo

Aaron Ramon e Isobel nella squadra Zerbi/Celentano

E Wax e Mattia nella squadra Arisa/Todaro



A giudicare le performance il trio artistico formato da: Michele Bravi, Giuseppe Giofre’ E Cristiano Malgioglio

Sul palco la brillante comicità dell’attore e showman Enrico Brignano. In studio la cantautrice italo brasiliana Gaia che presenta il suo nuovo singolo Estasi

(uscito venerdì 24 marzo)

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 17:44

