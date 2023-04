Milena Miconi, racconto choc a Verissimo: «Quando diventai mamma persi il lavoro, mi sentivo in colpa. Ho sofferto molto»

di Redazione web

Milena Miconi è stata una delle ospiti del salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo l'attrice ed ex gieffina (una delle poche ospitate dal programma televisivo), ha raccontato la sua carriera e la sua vita privata e ha parlato di un momento molto difficile: quando diventò mamma e perse il lavoro. Milena, grazie al GfVip, si è fatta conoscere un po' di più dal pubblico che ha imparato ad apprezzarla e, infatti, l'ha portata fino alla finale.

Sonia Bruganelli a Verissimo: «Divorzio con Paolo Bonolis? Ecco tutta la verità. Non so come sia accaduto»

Federica Andreani a Verissimo: «Piccolo G? Sono innamorata, è il mio pensiero fisso»

Paola Caruso in lacrime a Verissimo, il dramma del piccolo Michele: «Ora ho una speranza, farò operare mio figlio in Italia»

Il racconto di Milena Miconi

A Verissimo Milena Miconi ha raccontato: «Nel maggio 2019 ho sposato Mauro, con cui sono insieme da 22 anni, e abbiamo avuto due bambine, Agnese e Sofia. Dopo il matrimonio rimasi subito incinta. Con la nascita di Agnese cambiò tutto, improvvisamente scelsero un'altra attrice per una serie nella quale dovevo recitare. Capitò anche con altri lavori, non ho mai capito il perché. Mi sentivo in colpa, è stato difficile per me. Sono una che si è sempre impegnata, questa cosa l'ho sofferta tanto. Dovevo far vedere che io c'ero, che volevo lavorare. Così ripresi e da anni vado in giro per l'Italia con tante commedie».

Il GfVip di Milena Miconi

Milena Miconi è entrata nella casa del GfVip dopo alcuni mesi rispetto ai suoi compagni di viaggio e, nonostante questo, si è subito messa in gioco. L'attrice non è mai stata protagonista di episodi scandalosi ma, comunque, ha saputo dare un apporto molto positivo al reality. All'interno della casa, Milena è diventata molto amica di Nikita Pelizon.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA