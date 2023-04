Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, lei si sfoga: «Ci sono davvero coppie che non possono permettersi di separarsi per questioni economiche»

di Redazione Web

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, continua il tam tam sulle voci di una presunta separazione. Su tutte le pagine dei giornali di gossip si legge che la coppia avrebbe messo un punto finale alla relazione, dopo venticinque anni insieme, e secondo quanto riporta Oggi, i due lo avrebbero fatto solo «per questioni economiche». L'indiscrezione ha fatto infuriare l'opinionista del GfVip, che ha rotto il silenzio tra le Instagram stories.

Sonia Bruganelli, smentiti i rumor

Si parla di crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis da ormai settimane. Il conduttore e l'imprenditrice hanno già smentito diverse volte invitando i giornali a dare fonti certe, perché quella sulla separazione era «solo fregnaccia». Inoltre, la Bruganelli pochi giorni dopo ha condiviso uno scatto in cui è apparsa felice insieme al marito in contesti strettamente lavorativi, come per sottolineare che tra i due non è cambiato nulla.

Tuttavia, secondo Oggi le voci sono state smentite solo per un resconto economico: «è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso», si legge sul magazine.

Cosa ha detto

Sonia Bruganelli ha così condiviso tra le Instagram stories il titolo che spiegherebbe il motivo per cui i due coniugi hanno smentito la separazione e a corredo ha scritto: «Ma smettetela, che ci sono davvero coppie che non possono permettersi di separarsi per questioni economiche», ha concluso l'imprenditrice romana.

