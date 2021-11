“Una Notte da Dottore”: Dal cinema alle strade della capitale, Frank Matano è rider per un giorno

Dal cinema alle strade della capitale, Frank Matano è rider per un giorno. Piazza Mazzini, Via Cola di Rienzo, Piazza Cavour e numerose altre strade di Prati sono state teatro di momenti insoliti e di grande curiosità quando tra i rider che hanno riconosciuto l’attore e youtuber impegnato a ritirare e consegnare cibo nel quartiere.

Una performance insolita per richiamare l’attenzione dei romani verso il lancio del film “Una Notte da Dottore”, prodotto da Colorado Film con in collaborazione con Medusa Film, nel quale Matano interpreta il rider Mario coinvolto in vicende esilaranti con il “dottore” Diego Abatantuono, nel corso di una lunga notte nella Capitale.





Nel video pubblicato su Instagram si vede Matano che consegna il sushi a una cliente che esclama: «Ma tu sei Matano?!». «No sono Mario - risponde l’attore nei panni del rider - ma questi sono due biglietti per una Notte da Dottore, te li lascia un mio amico…». Per il lancio dell’iniziativa, Deliveroo ha scelto Roma, città in cui è stato girato il film “Una Notte da Dottore” e dove la App celebra quest’anno i 5 anni di presenza.





Frank Matano ha debuttato su YouTube appena diciottenne con i suoi celebri scherzi telefonici. Nel 2009 approda a Le Iene e nel 2015 su Italia’s Got Talent dove è giudice da 7 edizioni. È stato protagonista di LOL - chi ride è fuori - su Amazon Prime Video e ha partecipato a The Comedians, su SKY. Ha girato 7 film, l’ultimo “Una Notte da Dottore”, con Diego Abatantuono

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 22:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA