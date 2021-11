Gf Vip, scontro tra Alex Belli e Montano: «Io non sono come te». Ecco cosa si sono detti

GF Vip, Alex Belli contro Montano: «Quando esci allo scoperto». Il campione lo smorza «Io non sono come te». L'ex attore di Cento Vetrine è il protagonista indiscusso della quindicesima puntata del lunedì sera. Dopo Gianmaria Antinolfi è lite anche con il campione olimpico.

Alex Belli in coppia con Soleil è diventato uno dei provocatori della casa del Grande Fratello Vip. Durante la settimana e anche in occasione della diretta del lunedì sera dopo aver litigato con Gianmaria Antinolfi, litiga con anche con Aldo Montano.

Per Belli, Montano vuole mantenere il suo "status" da campione e dovrebbe sporcarsi un po' di più: «Io sono uscito allo scoperto, tu quando?». Montano non si scompone e replica: «Mi sa che ieri sera avete fatto entrare troppo vino. Io non ho nessuna forzatura, io sono così. Mi dispiace per la recita pompata di Alex anche perchè poi questa mattina aveva la coda tra le gambe»

Belli cerca lo scontro: «Tu vuoi sempre mettere a posto le cose però poi sono venuto a sapere alle 4 del mattino che hai detto che sono falso e ipocrita». La lite contina anche dopo quando si parla del rapporto tra Alex Belli e Soleil che ha costretto la moglie dell'attore a scrivere un post contro questo atteggiamento della caoppia.

Montano interrogato da Signorini commenta: «Siamo due persone diversi. Alex ha un suo modo e un accordo con la moglie, il mio modo è differente, non potrei mai farlo e sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di mia moglie»

