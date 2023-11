Tu Sì Que Vales, chi è il vincitore Samuele Palumbo: il violinista 13enne che ha incantato tutti

di Redazione web

Samuele Palumbo ha vinto la decima edizione di Tu Si Que Vales. Il baby violinista di Cefalù, che ha solamente 13 anni ed è un grande talento, ha commosso tutto il pubblico e i giudici dello show, grazie alla sua musica e al suo essere tutt'uno con il suo strumento.

Oltre al primo posto sul podio di uno dei programmi di maggiore successo su Canale 5, Samuele Palumbo porta a casa anche il montepremi di 100mila euro.

Chi è Samuele Palumbo

Samuele Palumbo è stato proclamato vincitore di Tu Si Que Vales all'una inoltrata di notte, per questo, sul palco, c'era la mamma che, accanto a lei, aveva un cartonato a grandezza naturale del suo bambino. Il violinista 13enne è stato definito un "enfant prodige": suona il violino da quando ha sei anni ed è già stato ammesso al conservatorio A. Scarlatti di Palermo. Samuele è già un musicista professionista dal 2020 e suona nella "Kids Orchestra" del Teatro Massimo di Palermo. Con il suo sorriso e i suoi ricci ribelli ha incantato tutti, portando in scena brani dall'esecuzione molto complessa come, ad esempio, Bohemian Rhapsody dei Queen.

La classifica finale

Sul primo gradino del podio di Tu Si Que Vales, quindi, ci è salito Samuele Palumbo, mentre, il comico Amedeo Abbate è arrivato secondo. Il terzo posto se l'è aggiudicato Fabio Piacentini a pari merito con la ventriloqua quattordicenne, Giulia Catena.

