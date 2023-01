Teo Mammucari: «Maria De Filippi? La prima volta che l'ho conosciuta mi ha detto che ero scemo»

Teo Mammuccari si racconta in una lunga intervista a Il Messaggero e parla della sua vita privata e professionale. Teo spiega di essersi fatto strada da solo nel mondo televisivo, proprio perché veniva da una famigia "normale" per lui non è stato facile e ammette che ci sono stati alti e bassi.

L'approccio al mondo dello spettacolo

Ricorda quello che le diceva Raffaella Carrà, con la quale a volte si ritrovava per fare una partita a carte: «Mi diceva che le persone si vedono nel momento del successo non del bisogno. E aveva ragione. A un certo punto la gente intorno a te sparisce e quando ti rivede dice: “Non ti ho chiamato perché non ti volevo disturbare”. Ma che amico sei se pensi di disturbare?». La stessa famiglia, da quando è diventato famoso, ha fatto affidamento su di lui, anche economicamente: «È scontato dover aiutare tutti. Devi sempre dare ed essere a disposizione. Diventi un bancomat. E poi ci sono i social, dove tutti possono dire qualsiasi assurdità: Mammucari è cattivo, è cinico, parla male di quello, pippa la cocaina… Una volta in un bar uno sconosciuto mi ha preso per un braccio minacciandomi perché aveva letto chissà cosa. L’ho fatto scappare».

L'incontro con Maria De Filippi

Teo parla poi della sua gavetta e ricorda un episodio con Maria De Filippi che poi gli ha permesso di entrare nel cast di Tu Si Que Vales: «Una volta, invitato al matrimonio di un caro amico, mi sveglio con la febbre alta e gli dico: “Scusa, ma vengo alla cerimonia e poi torno a letto”. In chiesa non si respirava dal caldo, durante la cerimonia glielo dico al prete, altrimenti sarei svenuto, e davanti a me si gira Maria De Filippi, che non conoscevo e non sapevo fosse lì, e mi dice: “Quanto sei scemo”, e si mette a ridere. Poi me ne vado a casa e dopo venti minuti lei mi chiama e mi offre di fare Tu Sì Que Vales. Secondo me non mi avrebbe mai preso se non mi avesse visto in quel modo e non avesse visto che sono uno normale che scherza sempre».

Racconta poi con l'amaro in bocca un episodio con Pippo Baudo, che lui ha sempre considerato un mito e modello da seguire. Ricorda che il conduttore lo scelse per un dopo festival di Sanremo, che poi fu condotto da Giorgino. Disse che lo convocò per parlargli: «Io andai in vacanza alle Mauritius e quando tornai non ci fu verso di parlargli. Sparito. Poi annunciarono Giorgino e Baudo, a chi gli chiedeva di me nelle interviste, diceva: “È Mammucari che si è proposto”. Ci rimasi malissimo».

