Eva Grimaldi a Storie Italiane, la confessione sul suo passato dopo lo sfogo di Imma Battaglia: cosa ha detto

Eva Grimaldi interviene a Storie Italiane dopo lo sfogo di Imma Battaglia. La compagna della showgirl è esplosa nel corso della diretta del programma di Eleonora Daniele parlando di come è stata trattata in passato per la sua sessualità, ricordando i difficili giudizi che ha dovuto subire e le discriminazioni. Imma è apparsa molto turbata e come un fiume in piena ha detto cose che non aveva mai trovato il coraggio di dire.

Lo sfogo di Imma

Lo sfogo risale a qualche settimana fa, ma è ancora viva l'immagine per Eva che ha deciso di intervenire a riguardo proprio in un'intervista con Eleonora. Imma ha raccontato di essere stata offesa e bullizzata a scuola, nel corso di un dibattito ha affermato: «Nessuno può permettersi di giudicare cosa sei e cosa non sei. Voi non dovete giudicare come si esprimono le persone e dovete lasciarle libere. Mi aspettavano per picchiami perchè per loro ero brutta, ero un maschio». Ha poi aggiunto di essere stata anche presa di mira da un professore che la giudicava per il suo aspetto.

L'intervista a Eva

Eva riguardando quelle immagini scoppia in lacrime: «Io vorrei vedere Imma più felice», confessa che quelli sono traumi che la sua compagna non ha ancora superato e che sono dentro di lei, dove probabilmente resteranno per sempre, «Il mondo gay non è un mondo facile, io ho visto quelle sofferenze le conosco. Mi sono sempre battuta per evitare che ci fosse discriminazione». La stessa Imma aveva spiegato come Eva le avesse dato la forza di affrontare questo dolore accettandola, Eva conferma: «Non potrei fare altrimenti. Io cerco anche di sdrammatizzare, purtroppo quello è un dolore che non posso toglierle, allora provo a farla ridere, ironizzando proprio su quelle ombre».

La Grimaldi ricorda un passato non facilissimo nemmeno per lei, come non è stato l'accettazione della sua sessualità. Tutto è cambiato nel 2010, come spiega ad Eleonora: «Del mio passato non rinnego nulla, ma oggi mi rendo conto che non stavo bene, non ero me stessa, credevo di esserlo ma in realtà non ero in sintonia con la mia natura. A lungo mi sono guardata allo specchio e mi sono accettata, ma non stavo bene», Poi prosegue: «Ho capito che mi stava stretto tutto quando nel 2010 mi sono separata dal mio ex marito, ho pensato che avevo sbagliato tutto nella vita, che ero un fallimento totale. A 50 anni mi sono sentita abbandonata, ho iniziato a bere, sono stata un po' allo sbando. È facile perdersi a 50 anni perché sai che non hai tutta la vita davanti. Grazie alla mia educazione familiare mi sono ritrovata. Poi è arrivata Imma».

La loro è stata ed è una storia d'amore che ha reso felice entrambe, si sono capite e sentite libere di essere loro stesse. Eleonora pero torna a parlare anche di un altro grande amore di Eva, Gabriel Garko. I due, in realtà, anni dopo, hanno confessato che la loro era una storia costruita, ma Eva afferma: «Eravamo molto più coppia noi di molti altri. Ci siamo voluti bene, ho sentito Gabriel piangere la notte, stanco che non ce la faceva più. Oggi siamo molto amici, lui e Imma hanno un bellissimo rapporto, è una persona che stimo profondamente».

