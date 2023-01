Sara Di Vaira pronta a prendere il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando: «Sta facendo fuoco e fiamme»

Sara Di Vaira potrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Nella sua rubrica settimanale su Oggi Alberto Dandolo ha confermato che la poltrona della giornalista nel programma di Rai1 potrebbe scricchiolare e ci sarebbe già un nome pronto a rimpiazzarla.

I rumors

Pare che la Di Vaira stia facendo letteralmente fuoco e fiamme per finire in giuria, avrebbe dovuto sostituire la Lucarelli dopo la morte della mamma, ma Selvaggia scelse comunque di fare la trasmissione, tra l'altro generando un'ira furiosa della ex ballerina che si sarebbe già vista sulla poltrona. Dandolo sostiene anche che la Di Vaira godrebbe di una forte stima di Milly Carlucci, cosa che potrebbe aiutarla nella sua ascesa.

Dal canto suo Selvaggia, dopo l'ultima e complicata edizione, ha fatto sapere che non è così scontato il ritorno nel programma. La Lucarelli ha fatto presente di prendervi parte ormai da molti anni e quello che è successo nella scorsa stagione l'ha fatta molto riflettere. Non si è tuttavia sbilanciata, ma tanti hanno dedotto che il suo potrebbe essere un addio, sul quale starebbe subito cercando di intrufolarsi Sara, che, come noto, non ha mai avuto particolare simpatia per la giurata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 12:48

