Temptation Island, Serena Spena e Davide Varriale: «Momenti di confusione profonda sul rapporto»

A Temptation Island, Serena Spena e Davide Varriale hanno deciso di uscire insieme dopo il falò di confronto finale. Il percorso nel reality condotto da Alessia Marcuzzi non è stato semplice, ma alla fine la storia è andata avanti, nonostante la gelosia di Davide e la vicinanza di Serena col tentatore Ettore.

Serena ammette di aver riflettuto sulla sua relazione: “Ho avuto dei momenti di confusione profonda sul mio rapporto di coppia – ha confessato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - ma non ho mai messo in dubbio il sentimento per Davide. Ho maturato la consapevolezza che per andare avanti avevamo, abbiamo bisogno di un cambiamento assolutamente. Al primo falò sentire le parole di Davide mi ha ferita, ma allo stesso tempo non mi sembrava reale. Quelle parole nei giorni successivi hanno messo una distanza fra me di noi.

Nel villaggio è stata molto vicina al tentatore Ettore: “La persona con cui ho legato di più all’interno del programma e rappresentava la persona che tra quei ragazzi avrei scelto nella vita reale, se non fossi stata legata sentimentalmente. Scegliere la sua vicinanza e non dubitare mai del mio rapporto di coppia equivale per me a dare una massima dimostrazione del mio sentimento e della stabilità verso Davide”.

Nel futuro sa cosa aggiustare perché la relazione prosegua senza problemi e soprattutto senza l’eccessiva gelosia del fidanzato: “La gelosia può essere utile al rapporto se è moderata. Io devo lavorare sulla mia eccessiva “leggerezza” con cui mi approccio alla vita, Davide deve lavorare sulla sua pesantezza e provare a essere più leggero su alcune cose”.

