Chiara Ferragni, foto in intimo con le sorelle e la mamma Marina

Una foto di famiglia molto particolare, quella postata da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram. L'influencer di Cremona ha pubblicato un post in cui compaiono lei e le sorelle, Valentina e Francesca, assieme alla mamma, Marina Di Guardo, sedute sul divano a prendere un thè caldo. Cosa c'è di strano? Sono tutte e quattro in completo intimo coordinato, sui colori del marrone scuro e del tortora. I commenti sotto al post si riempiono in breve tempo di frasi ironiche: «Ma prendete sempre così il thè in famiglia?», scrive qualcuno. «Quando invito le mie amiche, beviamo il tè rigorosamente in mutande sul divano», dice qualun altro.

Neanche mamma Marina si tira indietro, e non sfigura di certo tra le giovani e bellissime figlie. La foto, infatti, come di consueto, fa il botto di like e di condivisioni. E sono tantissimi i commenti di apprezzamento sotto al post. «Eleganti, bellissime e raffinate», «Incomparabile» e tantissimi cuori, anche da parte del celebre pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo. Le quattro influencer sono state ospitate all'interno del lussuoso hotel nel centro di Milano, Palazzo Parigi, a pochi passi da Parco Sempione.

