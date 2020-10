Chiara Ferragni incinta di una femminuccia? Lei s'infuria: «Mai detto, ecco la verità...». Nelle ultime ore si sono rincori rumor sul presunto sesso del secondogenito di casa Ferragnez. Il settimanale Oggi avrebbe confermato che si tratta di una femminuccia e la notizia è rimbalzata immediatamente su tutti i siti d'informazione. Ma a stretto giro, arriva la replica di Chiara Ferragni.

Leggi anche > Elisabetta Gregoraci trova Pierpaolo Pretelli a letto con Guenda e va fuori di sé: «Non mi rompere più il caz***». Poi lui spiega tutto

In una story su Instagram, l'influencer più famosa del mondo scrive: «Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi?». Insomma, non ci sarebbe ancora l'ufficialità della baby Chiara in arrivo. Ma da giorni i fan si sbizzarriscono a individuare indizi che possano rivelare il sesso del futuro fratellino (o sorellina) di Leone.

Subito dopo la smentita, Chiara Ferragni ha postato una nuova story in cui appare con i capelli rosa. Che sia un indizio o depistaggio? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA