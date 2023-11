Tale e Quale show, Alex Belli imita Ricky Martin ma Malgioglio lo stronca: «Lui ha una sensualità pazzesca, tu…»

di Cristina Siciliano

Ancora una volta durante l'ultima puntata di Tale e quale show 2023, gli undici concorrenti nel cast hanno imitato cantanti italiani e stranieri di grande successo, interpretando una delle loro hit. Gli aspiranti imitatori hanno rotto il ghiaccio da quasi due mesi e alla fine la gara si mischia al divertimento. Nel corso della finale del programma, Alex Belli ha avuto il compito di imitare la popstar latina, Ricky Martin. L'ex concorrente del Grande Fratello vip con un passato da attore non ha mai nascosto la sua passione per la musica. Tuttavia, la sua performance è stata oggetto di critica generale ma Cristiano Malgioglio non ha risparmiato parole pungenti. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha sentenziato senza pietà: «Ricky Martin ha una sensualità pazzesca, quando è in scena manda in delirio qualsiasi persona - ha commentato il giudice -.

A differenza di Malgioglio, Loretta Goggi ha espresso un giudizio positivo sul percorso dell'attore all'interno del talent: «Hai fatto un bellissimo percorso. Sei uno che si impegna e tutto ciò che fai riesci a farlo in modo passionale. C'è una ricerca dietro».

Anche Giorgio Panariello ha espresso un giudizio positivo per l'impegno di Alex Belli ma ha anche ammesso di non averlo trovato perfetto.

