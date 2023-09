Cristina Scuccia esclusa da "Tale e Quale", Carlo Conti: «Ha posto condizioni inaccettabili». Malgioglio: «Aveva terrore»

di Redazione web

Cristina Scuccia non parteciperà a "Tale e Quale Show". Nonostante l'ex suora fosse stata annunciata nel cast ufficiale della trasmissione, in partenza il prossimo 22 settembre su Rai Uno, qualcosa è cambiato nelle ultime ore. A rivelarlo è stato il conduttore Carlo Conti in un'intervista su DiPiùTv: «Avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via».

Perché Cristina Scuccia non partecipa a "Tale e Quale Show"?

Il conduttore ha spiegato: «Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi' avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale e Quale Show, pure quest'anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare».

Sul prematuro addio di Cristina Scuccia alla trasmissione si è espresso anche il giudice Cristiano Malgioglio: «Ho saputo che l'ex Suor Cristina non sarà nel cast.

Cristina Scuccia ha partecipato nel 2014, quando era ancora una suora, a "The Voice", mentre nel 2023 è stata protagonista del reality "L'Isola dei Famosi".

