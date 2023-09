Tale e Quale, Carlo Conti dà una stoccata a Cristina Scuccia: «Ci sono tante altre stelle pronte a brillare», e su Ginevra Lamborghini...

di Redazione web

Tale e Quale Show sta per riprendere e i concorrenti della nuova edizione si stanno già scaldando per sorprendere i telespettatori con esibizioni spettacolari e perfomance mozzafiato. Il cast era stato già annunciato a luglio, questa estate, ma qualcosa non è andato nel verso giusto e una concorrente in particolare era stata scartata nonostante fosse stata già annunciata. Questo è stato il caso di Cristina Scuccia, caso che Carlo Conti ha voluto chiarire una volta per tutte.

Andiamo a scoprire i motivi del rifiuto e cosa pensa di Ginevra Lamborghini, altra ex concorrente di un reality di Mediaset, nel cast del talent in Rai.

Carlo Conti e la tradizione di famiglia in uno scatto: «Noi ci accorciamo e lui cresce»

Cristina Scuccia fuori da Tale e Quale Show: cosa è successo tra la produzione e l'ex suora

Carlo Conti ha rilasciato un'intervista in cui spiegava una volta per tutte cosa è successo con Cristina Scuccia e il motivo della sua assenza nel cast di Tale e Quale Show, nonostante fosse stata annunciata.

«Questa estate era stata annunciata la presenza a “Tale e quale show” di Cristina Scuccia. Che cosa è successo dopo? Sì, avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di “paletti”, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via.

Carlo Conti ha rivelato il motivo che ha dettato la scelta di avere Ginevra Lamborghini nel cast. Il conduttore ha rivelato che in un reality show come il Grande Fratello, si parla molto della propria storia e della propria vita personale, mentre a Tale e Quale Show, Ginevra potrà avere modo di dimostrare a tutti di avere anche molto talento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA