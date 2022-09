Striscia la notizia, la violenta aggressione a Max Laudadio: stasera il video

di Angela Casano

Striscia la notizia questa sera, 28 settembre, manderà in onda la violenta aggressione subita da Max Laudadio e da uno dei suoi operatori, che si è consumata la scorsa settimana durante la registrazione di un servizio a Varese.

Presi a calci, pugni e bastonate, entrambi sono finiti all’ospedale: per l’inviato sette giorni di prognosi, mentre per l’operatore – a cui è andata peggio – naso rotto e venti giorni di prognosi.

L'appuntamento del servizio completo è fissato questa sera alle ore 20.35 su Canale 5.

L'aggressione

Laudadio è stato aggredito in un parcheggio di Varese, oggetto di un suo servizio, perché qui i gestori annullano i ticket dei clienti che vanno a pagare in contanti la sosta e alzano la sbarra manualmente, intascandosi i soldi. Dopo il primo servizio del 25 aprile 2022, alla redazione di Striscia sono piovute decine di segnalazioni. E Laudadio, questa volta nelle vesti del Cicalotto, è tornato al parcheggio: «Appena arrivato, la gestrice ha cominciato a insultarmi e minacciarmi. Poi ha chiamato il fratello, che senza proferire parola è partito con una scarica di pugni e calci contro di me e poi contro l’operatore, a cui ha sbattuto violentemente la testa contro il muro», racconta l’inviato.

La testimonianza di Laudadio

Ma non è finita qui: «Il colpo di grazia l’ha dato la signora, che mentre eravamo “impegnati” con il fratello è tornata e con un bastone di metallo ha rotto il naso all’operatore. Per fortuna è arrivata la polizia che ha preso i documenti di tutti e che speriamo dopo questo episodio avvii un’indagine, dato che l’anno scorso era finito tutto in un nulla di fatto. Anche perché questi soggetti possono essere molto pericolosi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 18:46

