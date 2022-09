Tg1, settembre pieno di grandi ascolti: maratona elettorale di lunedì 24,3% di share

di Redazione web

Un mese record per il Tg1: a settembre l’edizione delle 20, in particolare, fa registrare ottimi ascolti con una media del 26,7 per cento di share e un ascolto medio di 4 milioni 546 mila spettatori. Un ascolto che – in termini di share – è superiore del 2,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre è aumentato anche il distacco sul diretto concorrente.

Da segnalare in particolare il grande riscontro per la lunga diretta elettorale nella mattinata di lunedì scorso: 1 milione 340 mila spettatori, con una share del 24,3 per cento e picchi di ascolto di 2 milioni 217 mila spettatori alle 8.29 e del 32 per cento di share alle 8.31.



Da record, il numero dei contatti: sono stati 10 milioni 78 mila i telespettatori che hanno visto lo Speciale per almeno un minuto, mentre la permanenza media davanti allo schermo è stata di 44 minuti. Molto bene anche le edizioni delle 20 in questa settimana. Ieri sera il Tg1 della sera ha registrato una media di 5.181.000 spettatori con il 26,6% di share.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 16:07

