Star in the Star a rischio chiusura? «Male anche la seconda puntata». Ilary Blasi reagisce così. Ieri sera, è andato in onda il secondo appuntamento con lo show canoro di Canale 5. Dopo la "sfuriata" di Pier Silvio Berlusconi - che avrebbe minacciato di querelare Banijay, la società di produzione del programma, per l'idea del format, che sarebbe stata «totalmente disattesa rispetto al contratto di appalto» - la seconda puntata è stata decisamente più gradevole, con maschere più rispondenti alla realtà e performance live.

Tuttavia, stamattina gli ascolti non hanno premiato lo show che ha raggiunto l'11,5 per cento. Secondo l'indiscrezione di Blogo, a Mediaset avrebbero deciso di registrare ancora una puntata con gli svelamenti e poi di chiudere in anticipo il format. Ma nessuna decisione ufficiale è stata presa, si tratta ancora di rumor.

Intanto, Ilary Blasi si è trincerata dietro un "silenzio social". Proprio come dopo la prima puntata. Nessun commento sugli ascolti o sulle voci di chiusura anticipata. Che succederà a Star in the Star? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 19:33

