Star in the Star, ascolti deludenti per la prima puntata. La reazione di Ilary Blasi su Instagram

Star in the Star , ascolti deludenti per la prima puntata. La reazione di Ilary Blasi. Ieri sera è andato in onda il primo appuntamento con lo show canoro condotto da Ilary Blasi. La trasmissione, che ha fatto discutere dal principio per la sua somiglianza con Tale e Quale Show e il Cantante Mascherato, non avrebbe però ottenuto il risultato sperato. Arrivando all'11% di share contro il 24% della fiction di Rai1 Sorelle per sempre.

Immediati i commenti dei follower su Twitter e Star in the Star entra in tendenza: «È il risultato per aver copiato due programmi Rai». E ancora: «Le maschere fanno paura, Tale e Quale Show è un altro livello». «Stasera andà in onda il vero Star in the Star (Tale e Quale Show)».

Al momento, Ilary Blasi non ha pubblicato nulla sui suoi social. Né durante la messa in onda, né stamattina dopo l'uscita degli ascolti. La conduttrice sembra trincerata in un silenzio stampa. Prenderà provvedimenti Mediaset? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 14:45

