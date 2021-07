Sonia Bruganelli "ospita" Parpiglia sul jet privato: «Puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi». Fan furiosi: «Spocchiosa». Oggi, la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso un video su Instagram che ha fatto subito il giro del web. Nel filmato, Sonia Bruganelli è sul jet privato direzione Formentera in compagnia di Gabriele Parpiglia.

L'imprenditrice offre un buffet al giornalista, che osserva divertito. «Adesso non fare quello che non è mai stato su un aereo privato - dice sarcastica la signora Bonolis - puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi». Parpiglia risponde tra le risate: «Effettivamente è la prima volta sull'aereo privato».

Immediati i commenti dei fan: «'Puoi mangiare, non ti chiedo niente' non si può sentire». E ancora: «Non avevamo capito che era un aereo privato, hai fatto bene a sottolinearlo». «Video inutile e spocchioso». Non è la prima volta che Sonia Bruganelli "provoca i suoi follower" con video a bordo del jet privato. Il video in poco tempo ha fatto il giro del web.

