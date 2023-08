Soleil Sorge, il debutto in tv con "Felicità" non convince il pubblico: cosa è andato storto?

di Redazione web

Soleil Sorge ha debuttato come co-conduttrice nel programma "Felicità", accanto a Pascal Vicendomini che l'aveva elogiata per la sua poliedricità e il suo talento, dichiarando che fosse la «prossima Milly Carlucci». Purtroppo, però, qualcosa è andato storto e i telespettatori non sono del tutto convinti della sua performance. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo.

Soleil Sorge e la conduzione in Rai

Le prime puntate di "Felicità" sono andate in onda sulla Rai e gli occhi erano tutti puntati su Soleil Sorge, che da corteggiatrice di Uomini e Donne è arrivata ad essere una co-conduttrice di un programma televisivo. SIcuramente la sua carriera da influencer e la partecipazione al Grande Fratello Vip l'hanno aiutata ad essere spigliata, ma, secondo i telespettatori, ciò che le manca è «un pizzico di scioltezza».

«Soleil è brava, ma si vede che è alle prime armi. Deve essere più sciolta e meno costruita», è il commento di un'utente su Twitter che ha espresso il pensiero di molti. Insomma, Soleil Sorge ha solo bisogno di un po' di tempo per affinare le sue doti da conduttrice.

