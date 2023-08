Soleil Sorge e il seno piccolo: «Ne ho fatto il mio punto di forza»

di Redazione web

Soleil Sorge ha da poco dichiarato di essere tornata single, dopo la fine della sua relazione con Carlo Domingo che ha commentato essere stata «una delusione» e ha deciso di concentrarsi sulla carriera. Le aspetta un agosto di fuoco con un programma Rai in vista e tanti altri progetti che non ha ancora svelato.

Di recente è stata madrina della 21esima edizione dell’Ischia Global Film & Music Fest, dove è stata premiata con l’Ischia People Award come talento in evoluzione dello spettacolo italiano nel mondo. Un premio molto importante che la porterà molto lontano. Durante una delle ultime interviste rilasciate, Soleil ha raccontato un disagio che ha provato per molti anni e come ha deciso di rispondere.

Soleil Sorge ha confessato di aver sofferto per molti anni a causa del suo seno ritenuto troppo piccolo per gli standard che ci sono nel mondo dello spettacolo, ma questo non l'ha mai fermata, anzi.

«La mia ‘diversità’ nel senso di non avere il seno prosperoso come altre ragazze, ha costituito un problema di insicurezza nella mia adolescenza, in un periodo in cui le icone femminili erano donne super formose, tipo Pamela Anderson. Con il tempo, questa mia forma di disagio si è trasformata nella mia forza, ho capito che ci sono altre cose che contano nella vita. Come l’energia positiva che trasmetti alle persone con cui entri in contatto», ha raccontato Soleil Sorge, trasmettendo un bellissimo messaggio di body positivity. Lei non è mai ricorsa alla chirurgia estetica al seno, ma ha deciso di amarlo e farne un punto di forza, non debolezza.

